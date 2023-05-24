Antakya Medeniyetlern Korosu, Şampiyon Melekler’i ziyaret etti

Başbakanlık himayelerinde, Antik Mağusa Vakfı ile Akademi Sanat Derneği iş birliğinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına iki konser verecek olan Antakya Medeniyetler Korosu, Gazimağusa Kabristanlığında Şampiyon Melekler’in kabirlerini ziyaret etti.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın eşlik ettiği heyet ziyarete, siyah zemine basılı Şampiyon Melekler tişörtleriyle geldiler.

Her ziyarette olduğu gibi bu ziyarette de, gözyaşlarına hakim olunamadı, duygulu anlar yaşandı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, Antakya Medeniyetler Korosu’nun toplamda 200 kişiden oluşan, ülkede bir arada yaşama kültürünü göstermek için oluşturulan bir topluluk olduğunu, 6 Şubat depreminde 7 arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Özfırat, depremden sonra depremzedelerin sesi olmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Özfırat, kabristanlık ziyaretiyle ilgili olarak “ Bugün burada olmak bizim için çok zor, çok acı. Gelirken çok düşündük; gelelim mi gelmeyelim mi erken mi diye. Teşekkür ediyorum Resmiye Hanım’a vesile olduğu için” dedi.

“Çok özel bir an bu. Burada olmak çok zor. Bugün konser ne olur onu da bilmiyorum ama en azından acıları birlikte paylaşmak, birlikte iyileşmek için buradayız. Deprem çok kişiyi öldürdü ama bu çocuklar bize göre bir cinayete kurban gittiler. O yüzden her konserde bunu dile getiriyoruz” diye devam etti.

Bir kişinin daha fazla araba alabilmek için kolonları kesmesi nedeniyle pırı pırıl insanların öldüğünü vurgulayan Özfırat, bütün Kıbrıs’a başsağlığı diledi.

“Deprem 11 yerde değil, 12 yerde oldu diyen Özfırat”, bunun unutulmamasını ve suçluların cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

Resmiye Eroğlu Canaltay da, Antakya Medeniyetler Korosu’na daveti kırmayıp geldikleri için teşekkür etti.

Canaltay, “Bu akşamki konserimiz zor olacak kabul ediyoruz ama bu acılar paylaştıkça, birbirimizin derdini anladıkça azalmaz ama bir birbirimizin derdine teselli olacağız” dedi.

Depremde “İsias katilleri” yüzünden çocukları kaybettiklerini kaydeden Canaltay, depremde diğer illerde de KKTC’nin kayıpları olduğunu, kayıpların acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade etti.

TC’de deprem nedeniyle yaşanan acıları da yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Canaltay, “Bu akşam hep birlikte şarkı söyleyerek acılarımıza derman olmaya çalışacağız” dedi.