Annesini defalarca tehdit etti, cezaevine gönderildi

Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde komşusu olduğu annesi 79 yaşındaki C.S.’yi birçok kez tehdit eden B.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, pek çok kez aynı suçu işleyen zanlının hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde yaşanan olayda, zanlının, komşusu olan annesinin evi ile kendi evini ayıran brandayı sigarayla yaktığını, olayı gören ve kendisini polise şikâyet edeceğini söyleyen annesine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 13 Ocak tarihinde yine komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 21 Ocak tarihinde ise yine annesine şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının 2 Şubat tarihinde de annesine karşı şiddet tehdidi ve itale-i lisan suçlarını işlediğini, bu dosyadan da 30 gün hapis cezası aldığını ve 4 Mart tarihinde tahliye olduktan 23 gün sonra aynı suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin 80 yaşında olduğunu, bazı şeyleri uydurduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.