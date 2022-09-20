Annesine küfrettiği gerekçesiyle 3 yerinden bıçakladı

Annesine küfrettiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla yaralayan zanlı K.M.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının “Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “Sarhoşluk" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Eylül tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi’nde, nefesinde 63 miligram alkol tespit edilen K.M.Y.’nin, annesine küfrettiği gerekçesiyle 21 yaşındaki Derviş Aksoy’u sol bacağından, sol kalça kısmından ve karnından bıçakla yaralayıp kaçtığını anlattı.

Polis, zanlının söz konusu bıçağı, Girne caddesi üzerinde faaliyet gösteren simit dünyası isimli iş yerinin yan kısmına attığını anlattı.

Polis, bıçağın aynı gün atılmış olduğu yerde bulunup emare alındığını belirtip, zanlı tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, bu aşamada soruşturmanın henüz yeni başladığını belirtip, alınacak olan ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bıçakla yaraladı, tutuklandı