Bıçakla yaraladı, tutuklandı
Lefkoşa’da, dün saat 23:45 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 21 yaşındaki K.M.Y, bıçak ile Derviş Aksoy’u bacak, kalça ve karın kısmından yaraladı.
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Lefkoşa’da, dün saat 23:45 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 21 yaşındaki K.M.Y, bıçak ile Derviş Aksoy’u bacak, kalça ve karın kısmından yaraladı.
Olayda yaralanan Derviş Aksoy kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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