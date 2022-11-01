Anneannesine ait takıları çalıp kuyumcuda bozmaya çalıştı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarında tutuklana zanlı R.Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 29 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında,

Lefkoşa' da sakin 32 yaşındaki R.Ö.’nün aynı adreste sakin anneannesi S.B’ye ait yatak odası içerisindeki masa üzerinde muhafaza etmiş olduğu tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, 1 adet inci taşı kolye ucunu, l adet halka küpeyi, 2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu takıları 31 Ekim tarihinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk Ltd. isimli işletmeye S.Ö. adına olan sürüş ehliyetini kendisiymiş gibi ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp satmaya çalıştığını ancak konu işletmenin, takıların bijuteri olması üzerine almayıp şüphelenerek polise bilgi verdiğini belirtti.

Polis, alınan bilgi üzerine konu takıların R.Ö. tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği, ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.