“Annan Planı ve Kıbrıs 2004 Referandumu” belgeseli ilk gösterimini yaptı

Yapım ve yönetmenliğini Mehmet Aykut İncirli’nin üstlendiği “Annan Planı ve Kıbrıs 2004 Referandumu” adlı belgesel, izleyicilerle buluştu.

Barış İçin Dayanışma Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan 83 dakikalık belgeselin ilk gösterimi, 5 Haziran gecesi Lefkoşa Avenue Cinemax’ta yer aldı.

Vakıf Başkanı Ali Volkan'ın konuşmasının ardından aralarında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın da yer aldığı çok sayıda kişinin izlediği belgeselde, Annan Planı referandumuna giden süreç, referandum ve sonrasındaki gelişmeler konu ediliyor.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan ve CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, eski müzakereci ve Dışişleri Bakanı Özdil Nami, eski Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kutlay Erk’le yapılan röportajların, dönemin görüntüleri ve gazete küpürleriyle zenginleştirildiği belgeselin önümüzdeki günlerde farklı yerlerde de gösterilmesi bekleniyor.