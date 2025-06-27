Serap ŞAHİN

Personel eksikliği nedeniyle KKTC’nin Ankara hava sahasına verdiği hizmet kesintiye uğradı.

Yıllardır çözüm bekleyen hava trafik kontrolü sorunu, artık sadece mesleki bir kriz değil, doğrudan havacılık güvenliğini tehdit eden bir ülke sorunu haline geldi.

KKTC’nin sınırlı imkânlarla sürdürdüğü hava trafik hizmeti dün gece itibarıyla durduruldu, Ankara hava sahasına verilen görev geçici olarak geri devredildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız,

Orta Doğu’daki gelişmeler ve artan havacılık trafiği nedeniyle personel yetersizliğinin artık güvenliği tehdit ettiğini dile getirdi. Kapısız, “Bu personel mevcut ekipmanlarla, mevcut kapasiteyle şimdiki trafiği karşılamaya kesinlikle ve kesinlikle kapasitesi yoktur. Havacılık güvenliği tehlikeye girdi” ifadelerini kullandı.

Kapısız, “Ankara hava sahasının bir kısmına KKTC hizmet veriyordu. Yarım saat bile çalışacak tek bir eleman kalmadı. Dolayısıyla yapamayacağımız durumlarda Ankara'ya hava sahalarını devrediyoruz.” ifadelerini kullandı. Kapısız, “En az 3-4 sene bu problem bizimledir.” diyerek durumun yakın vadede çözülemeyeceğini dile getirdi.

“Ankara'ya hava sahalarını devrediyoruz”

KKTC hava sahasının Ankara’ya devredildiği iddialarını da netleştiren Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, “Aslında KKTC hava sahasını Ankara'ya devrettik diye bir şey yok. Ankara hava sahasının bir kısmına KKTC hizmet veriyordu” diyerek, KKTC’nin kendi hava sahası olmadığını ifade etti.

Mevcut personel yetersizliği nedeniyle bu hizmetin de sekteye uğradığını kaydeden Kapısız, “Bugüne kadar ki gelmiş geçmiş hükümetlerin ihmalleri yüzünden sıfırı tükettik. Yarım saat bile çalışacak tek bir eleman kalmadı. Dolayısıyla yapamayacağımız durumlarda Ankara'ya hava sahalarını devrediyoruz.” dedi.

“Hükümet somut adım atmıyor”

Kapısız, hava trafik hizmetlerinde yaşanan personel yetersizliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Yıllardır uyarılarda bulunduklarını ancak çözüm üretilmediğini söyleyen Kapısız, “Sıfırı tükettik. Bazı ekipler sıfırın altına düştü, hizmet verecek eleman kalmadı.” dedi.

Kapısız, personel sorununa dair tekrarlanan uyarılara rağmen hiçbir hükümetin somut adım atmadığını ifade etti. “Yıllardır söylüyoruz. Hatta devlette en fazla münhal açılan yer hava trafiktir. Lakin sorun kimsenin buraya gelmek istememesi. Buradaki çalışma şartları buraya gelmeye niteliği olan insanlara cazip gelmiyor.” diyen Kapısız, bunun 10 yıldır tüm hükümetlere anlatıldığını vurguladı.

Sendikaların çözüm önerilerinin sürekli göz ardı edildiğini belirten Kapısız, “Sendika çıkıp yaşantıların iyileştirilmesini istediğinde ‘para isterler’ gözüyle bakıldı. Bütün önerilerimiz hep reddedildi ve bugüne gittik.” şeklinde konuştu.

"Güvenlik tehlikeye girdi"

Orta Doğu’daki gelişmeler ve artan havacılık trafiği nedeniyle personel yetersizliğinin artık güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Kapısız, “Bu personel mevcut ekipmanlarla, mevcut kapasiteyle şimdiki trafiği karşılamaya kesinlikle ve kesinlikle kapasitesi yoktur. Havacılık güvenliği tehlikeye girdi” ifadelerini kullandı.

Donanımlı merkezlerin bile artan trafiği karşılamakta zorlandığını belirten Kapısız, “Zaman zaman kaza değil ama hatalar yapar duruma geldiler. Biz de aynı duruma geldik. Ama şimdi tamamen sıfırı tükettik desek yeridir.” dedi.

Hizmet sunamamanın sadece hava trafik kontrolörlerinin değil, tüm ülkenin meselesi olduğuna dikkat çeken Kapısız, “Bugün yeterli personel alabilecek duruma gelseler, bu personel 3-4 sene içerisinde ancak yetişir. Dolayısıyla uzun bir süre bu problemle beraberiz artık.” diyerek sürecin ne denli uzun soluklu olduğunu gözler önüne serdi.

Önerilerinin dikkate alınmadığını, sendikaların hep yanlış algılandığını belirten Kapısız, “Her öneri yaptığımızda ‘sendikalar para ister’ denildi.” ifadelerini kullandı.

“Güvenliği olmayan durumlara insanları sokmak istemeyiz”

Geçtiğimiz yıl hemşirelerin yaşadığı krizi hatırlatan Kapısız, hava trafiğinde yaşanacak bir kazanın sonuçlarının çok daha ağır olacağına işaret etti. “İki uçak çarpışsa 500 kişi ölür. Bununla kimse yaşayamaz. O yüzden gereken hükümet uygun gördüğü çözümü bulsun. Bizim bulduğumuz çözümleri uygun görmüyorlar.” dedi.

Kapısız, “En az 3-4 sene bu problem bizimledir.” diyerek durumun yakın vadede çözülemeyeceğini dile getirdi.