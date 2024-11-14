Ankara’daki En İyi Liseler

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Ankara'da eğitim görmek isteyen öğrenciler, genellikle "Ankara'nın en iyi liseleri hangileri?" veya "Ankara'nın en iyi lisesi neresi?" gibi soruları sıkça araştırıyorlar. Peki, Ankara'da hangi liseler öne çıkıyor ve hangileri en kaliteli eğitim imkanları sunuyor? Bu yazımızda bu soruların hepsine yanıt vereceğiz. Lise taban puanlarını görmek için tıklayınız.

Ankara’da Okul Seçimi ve Eğitimin Geleceği

Ankara, Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra, eğitimdeki kalitesiyle de her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Başkent, öğrencilere farklı eğitim seçenekleri sunarak, onları sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk alanlarında da desteklemektedir. Ancak bu seçenekler arasından doğru okulu seçmek, aileler için her zaman kolay bir karar olmayabilir.

Ankara’daki okullar, öğrencilerin sadece akademik bilgilerini değil, aynı zamanda sosyal becerilerini, duygusal zekâlarını ve liderlik özelliklerini de geliştiren okullardır. Okul seçiminde ailenin ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda doğru tercih yapmak, öğrencilere daha parlak bir gelecek sunma yolunda atılacak en önemli adımdır.

Eğitimdeki geleceğin şekillendiği bu dönemde, teknoloji ve küresel perspektif ön planda olacaktır. Bu yüzden, okulların sunduğu eğitim anlayışının ne kadar çağdaş ve öğrenci odaklı olduğu hem öğrencilerin başarısı hem de toplumun geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Ankara, sunduğu kaliteli eğitim kurumları ile öğrencilere sadece bugünün değil, yarının dünyasında başarılı olma şansı tanımaktadır. Geleceğe yatırım yapmak ve doğru okul seçimini yapmak, her öğrencinin potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmasına olanak tanır. Ankara sınavsız OBP ile alan liseleri görmek için tıklayınız.

Ankara’daki En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Liseler

Ankara’daki liseler, sundukları kaliteli eğitim ve güçlü akademik altyapılarıyla öğrencilere üniversiteye hazırlık konusunda büyük bir avantaj sunmaktadır. Bu okullar hem eğitim kadrolarının gücü hem de akademik başarılarıyla dikkat çekerken, her yıl yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları doğrultusunda en yüksek puanları toplayan okullar, öğrencilerin tercih ettiği en prestijli okullar arasında yer almaktadır. Aşağıda, Ankara’daki en yüksek puanla öğrenci alan liselerin taban puanlarını bulabilirsiniz.

1- Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5234 0,07 2- Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi 488,6370 0,28 3- Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 487,6466 0,32 4- Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi 478,2375 0,91 5- Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 477,2732 1,00 6- Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 476,2837 1,10 7- Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi 475,2645 1,20 8- Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi 473,6475 1,31 9- Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi 471,7965 1,51 10- Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 468,7673 1,82

Yukarıda Ankara’daki en yüksek puana sahip olan 10 lise gözükmektedir. Ankara’daki liselerin taban puanları 2025 görmek için EğitimGO’yu ziyaret ediniz.