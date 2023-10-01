Ankara'da patlama

Ankara'da TC İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

Patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yerlikaya: Bombalı saldırı girişimi



TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.