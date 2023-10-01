Ankara'da patlama
Ankara'da TC İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
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Ankara'da TC İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
Patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yerlikaya: Bombalı saldırı girişimi
TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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