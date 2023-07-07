Ankara'da heyetler arası görüşme başladı
UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, Ankara'daki temaslarına başladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi.
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UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, Ankara'daki temaslarına başladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi.
Görüşme sonrasında KKTC ve TC heyetleri arasındaki toplantıya geçildi. Toplantıda koalisyon ortakları da yer alıyor.
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