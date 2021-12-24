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Aniden rahatsızlanan Hasan Gencer kurtarılamadı

Aniden rahatsızlanan Hasan Gencer kurtarılamadı

Girne’de sakin 54 yaşındaki Hasan Gencer, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gencer’in ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.

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Girne’de sakin 54 yaşındaki Hasan Gencer, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gencer’in ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.

Polis, Gencer’in ölümüne ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“24.12.2021 tarihinde, 06:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan GENCER (E-54), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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