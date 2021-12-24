Aniden rahatsızlanan Hasan Gencer kurtarılamadı
Girne’de sakin 54 yaşındaki Hasan Gencer, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gencer’in ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.
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Girne’de sakin 54 yaşındaki Hasan Gencer, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gencer’in ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.
Polis, Gencer’in ölümüne ilişkin şu bilgiyi paylaştı:
“24.12.2021 tarihinde, 06:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan GENCER (E-54), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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