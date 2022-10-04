Ani ölümler masada

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ani ölümlerle ilgili bir toplantı düzenledi, çok sayıda uzman hekim son dönemdeki kaygılara yanıt verdi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ani ölümlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nda bir komite oluşturulduğunu anımsattı, ancak buradan yapılan açıklamanın da kamuoyunu tatmin etmediğini belirtti.

Yoğun Bakanı Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı,

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağrı Cemaler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan bir grup gazetecinin karşısına çıktı.

Ritm bozuklukları, kalp krizi, beyin kanamaları, akciğer embolisi ve aort damarının yırtılması ani ölümlerin en önemli sebepleri olarak gösterildi.

Erkeklerde kadınlara göre ani ölümlerin tüm dünyada üç dört kat fazla olduğunu söyleyen Dr. Gürkut, risk grubundaki herkesin hiçbir şikayeti yokken dahi düzenli sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini söyledi.

Ani ölümlerde durum ne?

Polisin “ani ölüm” açıklamalarının her durumda, tıbbi anlamda da “ani ölüm” anlamına gelmeyeceğini söyleyen Dr. Gürkut, “Polis duyuru süreçlerinin yeniden düzenlenmesi şarttır” dedi.

Covid-19’a bağlı bir ölüm artış hızı olduğunu söyleyen Dr. Gürkut, şu özeti yaptı: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 dışında 934 ölüm olduğunu görüyoruz. Aylık ortalama 77.83’tür. Bu rakam yüz binde 20’dir. 2021’de ise Covid dışı ölüm rakamı 883’tür. Aylık ortalama 73.5’tir. Bu rakam da binde 18.8’e denk gelir. Son yıllara bakıldığında ölümlerde istatistiki olarak bir artış yoktur.”

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