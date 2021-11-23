Angolemli: “Nüfus bilinmeden planlama yapılamaz”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, nüfus bilinmeden planlama yapılamayacağını kaydetti. Angolemli, ilgili bakanın bu konuda komite çalışmaları sürecinde yaptığı açıklamayı detaylandırmasını istedi.

Alçak orman arazilerinin Bafra bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Angolemli, buna benzer başka yerlerde çiftçilerin ekip biçtiğini ancak Tarım Sigorta Fonu’ndan ödeme alamadığını söyleyerek, konuyla ilgili sorununun çözülmesini istedi.

Turizm açısından doğanın korunmasının önemli olduğunu dile getiren Angolemli, gerekli özenin gösterilmesini istedi.

Angolemli, arsa parselasyonu yapılırken doğrudan anayola çıkılmaması ve servis yollarının zorunlu olması gerektiğini kaydetti.

Hüseyin Angolemli konuşmasında muhtarların önemine de değindi.