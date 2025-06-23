“Angel’in Adamlarının” torunları buluştu

Tünay MERTEKÇİ

Amerikalı Antropolog John Laurence Angel’in 1949 yılında Kıbrıslı Türk ve Rum erkekler üzerinde yürüttüğü araştırmanın izini süren “Tracing Angel’s Men” (Angel’in Erkeklerinin İzinde) projesi, geçmişin izlerini bugünün hafızasıyla birleştirmeye devam ediyor.

Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan yaklaşık 90 kişilik bir grup, dün Piskobu’da (Yalova) Kourion Yerel Arkeoloji Müzesi’nin avlusunda bir araya geldi. Öğle yemeğinde buluşan aileler hem müzeyi gezme hem de geçmişi konuşma fırsatı yakaladı.

1949 yılında Amerikalı antropolog John Laurence Angel, o dönemde karma bir köy olan Piskobu’da (Yalova) 88 Kıbrıslı Türk ve Rum erkeğin antropolojik ölçümlerini yapmış ve onların fotoğraflarını çekmişti.

Aradan geçen 75 yılın ardından, görsel sanatçı ve akademisyen Theopisti Stylianou Lambert ile hukukçu ve seramik sanatçısı Thalia Efthymiou, bu arşivin izini sürerek, fotoğraflardaki kişilerin torunlarına ulaştı.

Buluşmada bir araya gelen aileler, hem ortak geçmişlerine dair anılarını paylaştı hem de Angel’in objektifine yansıyan dedeleri, babaları ya da akrabalarının izini süren bu özel projenin bir parçası olmanın heyecanını yaşadı.

“Tracing Angel’s Men” projesi, sömürgeci bakış açısını tersyüz ederek, “isimsizleştirilmiş” bedenlere yeniden isimlerini, onurlarını ve seslerini kazandırmayı hedefliyor.