Andreas Mavroyannis CTP heyetiyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis’i kabul etti. Kabulde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros hazır bulundu.

Andreas Mavroyannis’e ise AKEL’den Panos Parras ve Marios Manoli eşlik ettiler. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve güncel sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.