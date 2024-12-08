Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kibar

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sürdürülebilir moda markalarında veya moda dergilerinde bir rol üstlenmek isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sürdürülebilirlik.

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik ve haksızlık.

En büyük pişmanlığım… Pişman olduğum bir şey olduğunu zannetmiyorum, her kararımı kendime o zaman nasıl iyi gelecekse öyle vermişimdir diye düşünmek isterim.

En büyük sevincim… Yaptığım çalışmaların toplumsal açıdan olumlu bir fark yaratması ve köpeğim.

Hayatımın dönüm noktası… Yurt dışında okuma kararı, kendimi tanımam ve geliştirmem konusunda çok etkiliydi.

Beni en çok etkileyen yazar… Elif Şafak.

Başucumdaki kitap.. Bunny - Mona Awad.

En keyif aldığım müzik.. R&B/ Soul ve Pop Rock.

En son izlediğim film… "Wicked."

Kendim için son aldığım şey… Bitki bazlı ve vegan bir ajanda.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Aldığım eşyaları genelde ihtiyacıma ve uzun sürdürülebilirliğine göre seçtiğim için gereksiz diyebileceğim bir şey yok.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… En sevdiğim sanatçı ile ilgili bir hediye veya mum.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha fazla "anı yaşama" becerisi kazanmak.

Kendimde beğendiğim özellik… Hedeflerime ulaşma konusundaki kararlılığım ve empati yeteneğim.

Olmasa da olur… Gösteriş ve yapay ilişkiler

Olmazsa olmaz… Ailem ve köpeğim.

En iyi yaptığım yemek… Kremalı domates soslu makarna.

Hayalimdeki dünya… Adil, sürdürülebilir ve eşit fırsatlar sunan bir dünya.

Aşk benim için… Rahat ve huzurlu hissetmek.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Harry Styles.

Görmek istediğim yer… İtalya.

Mutlaka yapmak istediğim… Hayatımın bir noktasında İtalya’da yaşamayı deneyimlemek.

Son olarak söylemek istediklerim… Anda yaşa, doğru yer ve yol zamanı geldiğinde seni mutlaka bulur.