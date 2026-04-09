“Anayasa mahkemesi, Yasa Gücünde Kararnamelere ‘dur’ dedi”

Anayasa Mahkemesi, Yasa Gücünde Kararnamelere ilişkin karar verdi ve 90 gün içinde Meclis’ten geçmeyen kararnamelerin yürürlükten kalktığını hükme bağladı. Kararı CTP Milletvekili Devrim Barçın duyurdu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Avukat Süleyman Dolmacı'nın Anayasa Mahkemesi'nde yürüttüğü dava sonrası Anayasa Mahkemesi net bir şekilde karar üretmiştir ki 90 gün içinde Meclis’ten geçmeyen herhangi bir Yasa Gücünde Kararname otomatikman yürürlükten kalkar.” dedi.

Barçın, “Bu da demektir ki UBP-HP ve UBP-DP-YDP Hükümetinin Anayasaya aykırı yürürlüğe koyduğu ve hala daha yürürlükte olan 300’den fazla Yasa Gücünde Kararname an itibari ile yürürlükten kalkmıştır.” ifadelerini kullandı.

“UBP-DP-YDP’nin darbeci yönetimine karşı halkın iradesi kazanmıştır, parlamenter sistem kazanmış, dikta başkanlık rejimi kaybetmiştir.” dedi.