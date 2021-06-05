Anastasiadis’ten kayıplar konusunda çağrı

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, 36’ncısı düzenlenen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu sebebiyle açıklamada bulunarak, Türkiye’nin arşivlerini açması çağrısı yaptı.

Haravgi gazetesi, Nikos Anastasiadis’in, 36’ncısı düzenlenen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu sebebiyle bir açıklamada bulunarak Türkiye’nin arşivlerini açması çağrısı yaptığını yazdı.

Anastasiadis açıklamasında, güneydeki hükümetin kayıpların akıbetinin belirlenmesi adına elinden geleni yapmakta olduğunu belirterek, Türkiye’nin, kayıpların akıbetinin belirlenmesi adına askeri arşivleri erişime açması için, BM ve uluslararası toplumu baskı yapmaya çağırdı.

Anastasiadis ayrıca, kayıplar hakkında bilgisi olan kişilerin bildiklerini yetkili makamlarla, kimliklerini vermeden dahi paylaşabileceklerini belirtti ve herkese bu konuda çağrıda bulundu.