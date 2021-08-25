Anastasiadis: Kıbrıslı Türklere 97 bin pasaport ve 110 bin kimlik verdik

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Maraş (Varosha) kararında imzası olan ‘KKTC’ Bakanlar Kurulu üyeleri, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve komite üyelerinin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu’ iptaline dair açıklama yaptı.

Anastasiadis, pasaport konusunda gerilimi tırmandırmak istemediğini belirtti, “çünkü beni ilgilendiren, Kıbrıs sorununun Zirve Anlaşmaları, Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde, her iki toplumun da yararına olacak şekilde çözülmesidir” dedi.

‘Farklı ırkız ifadesi Tatar’a ait.’

Anastasiadis şunları söyledi:

“Bay Tatar, kararın ırkçı ve vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılması nedeniyle insan hakları ihlali olduğunu iddia ediyor.

Yanıt olarak Sayın Tatar'a kendisinin de kamuoyuna yaptığı açıklamalarda aynen şöyle dediğini hatırlatmak isterim: ‘… Biz farklı bir ırkız. Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, vatanımız Türkiye."

97 bin kimlik



“Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızın haklarına saygı göstererek 97.000 seyahat belgesi düzenlerken, Kıbrıs vatandaşlığını teyit eden Kıbrıslı kimlik sahiplerinin sayısı 110.000'i aşmaktadır. Bu nedenle, ayrımcılık iddiaları asılsızdır, çünkü pasaportların iptali, eylemleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve statüsünü baltalayan ve elbette tüm Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızı değil, kesinlikle sınırlı sayıda kişiyi ilgilendirmektedir.”

“Sayın Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki halkın ortak Cumhuriyeti olduğunu ve pasaportların Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşmalarında doğal bir hak olarak güvence altına alındığını ve bu hakka saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yanıt olarak şunu belirtmek isterim:

Sayın Tatar'ın Kıbrıs vatandaşlarının iki halk olarak ayrılmasına ya da başvurduğu anlaşmaları açıkça ihlal eden iki devletin çözümüne yönelik tutumlarıyla çelişmektedir.

Dolayısıyla, Sayın Tatar iddia ettiği şeyi kastediyorsa, Kıbrıslı Türklerin anayasal kurumlara geri dönmesiyle anayasal düzenin yeniden kurulmasını kabul etmeye tamamen hazır demektir.” (POLİTİS / YENİDÜZEN)