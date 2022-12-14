Anastasiadis Brüksel’de: Gündem Kıbrıs sorunu

Kıbrıs (güney) Hükümeti, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Brüksel'de Kıbrıs sorununu gündeme taşıyacağını açıkladı.

PIK’in haberine göre yapılan açıklamada “Anastasiadis’in, Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği-Asya Zirvesi'nde Türkiye’nin adaya müdahalesi ve Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmamasının, Doğu Akdeniz’deki bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde yarattığı sorunlara değinecek” denildi.

Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıslı Rum liderin Birleşmiş Milletler Şartı'na ve Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarına dayanan siyasi bir çözüme varılması için Kıbrıs Rum tarafının gösterdiği çabalar hakkında bilgilendirme yapacağını belirtti.

Pelekanos, Avrupa Birliği Zirvesi'nde ise, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nde onaylanan ve bir kısmı Türkiye'yi de ilgilendiren Genişleme Kararları'nın görüşüleceğini de belirtti. Türkiye'den ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5-41 ve 5-50 sayılı kararlarını ihlal eden eylemlerden kaçınması istendiğini de sözlerine ekledi. (PIK)