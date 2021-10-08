Anastasiadis 3. doz aşı oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bugün üçüncü doz Covid-19 aşısını oldu.

Cyprus Mail’in haberine göre Lefkoşa’da Devlet Fuarı’ndaki aşı sırasında Anastasiadis, halen aşı olmamış kişileri aşı olmaya; üçüncü doza uygun olanları da hastalığa karşı korunduklarından emin olmak için üçüncü doz aşı yaptırmaya çağırdı.

Anastasiadis, aşı olmanın, herkesin ailesine, kendine ve topluma karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın aşılamada yüksek oranlara ulaşmış bir ülke olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Nikos Anastasiadis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “kendinizi ve herkesi korumak için aşı olun” çağrısında bulundu. Bir soru üzerine halkın her kesiminin ulaşabilmesi için aşı merkezlerinin artırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Anastasiadis, kış aylarını sorunsuz geçirebilmek için uzmanların ve Sağlık Bakanı’nın Bakanlar Kurulu’na yapacağı önerileri dinleyeceklerini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olga Kalakouta, bakım evlerinde kalanların yüzde 75’inin üçüncü doz aşılarını olduğunu ayrıca özelde görev yapan bin ve kamuda görev yapan 1300 sağlık çalışanının da üçüncü doz aşılarının yapıldığını açıkladı.

Kalakouta ayrıca organ nakli olmuş ve kan hastalıkları olanlar gibi bazı öncelikli gruplardan 9 bin civarında kişinin de üçüncü doz aşı olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinde, iki doz aşı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş 70 yaşın üzerindeki kişiler üçüncü doz aşı için randevu alabiliyor.

Üçüncü doz aşılamalar 11 Ekim Pazartesi başlayacak.