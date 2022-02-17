Anaokulu çocuklarına test zorunluluğu tepkilere yol açtı

Güneyde Coronavirus salgını çerçevesinde açıklanan yeni kararlar arasında yer alan ve anaokuluna giden 4 yaş grubu çocuklara haftada bir kez hızlı test yapılmasını öngören karar velilerin tepkisine yol açarken, Kıbrıs Sağlık Bakanı’ndan bu konuda bir açıklama geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, anaokuluna giden 4 yaş grubu çocuklara haftada bir kez antijen testi yapılmasının zorunlu hale getirilmesine velilerden tepki geldiğini yazdılar.

Habere göre, Okulöncesi Eğitim Velileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, anaokuluna giden çocuklara haftada bir kez test yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin çocukların psikolojik durumlarını kötü yönde etkileyeceği belirtilerek, bunun yerine ailelerin çocuklarına evlerinde “self test” yapmalarına imkan sağlanması gerektiği savunuldu.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin soruları yanıtladığını ve bu kararın gerekçesini açıkladığını yazdı.

Hacipandelas, ana okul çocuklarına test yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin sebebini, ebeveynlerin pozitif olan çocuklarını okullara göndermeleri olarak açıkladı.