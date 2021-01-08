Analizi yapılan tüm ürünler temiz çıktı

Yerli ve ithal gıdalar üzerinde yapılan analizlerin tümü temiz çıktı..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 1-7 Ocak arası, ithal ürünlerden alınan 15, yerli ürünlerden de alınan 18 numune üzerinde, Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde tüm ürünler pestisit açısından temiz çıktı.