Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cinayette 'cep telefonları' inceleniyor
Analizi yapılan tüm ürünler temiz çıktı

Analizi yapılan tüm ürünler temiz çıktı

Yerli ve ithal gıdalar üzerinde yapılan analizlerin tümü temiz çıktı..

A+A-

Yerli ve ithal gıdalar üzerinde yapılan analizlerin tümü temiz çıktı..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 1-7 Ocak arası, ithal ürünlerden alınan 15, yerli ürünlerden de alınan 18 numune üzerinde, Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde tüm ürünler pestisit açısından temiz çıktı.

 

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : ,