Ampoah'ın yakılarak öldürülmesi: Polisin bulguları, ev sahibine işaret ediyor

Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilmesi sonucu 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E. (25), I.E.G. (20) ve ev sahibi M.T. (42), dört günlük ek tutukluluğun ardından dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların iki ayı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Behrat Mavioğlu ve zanlı avukatları Çağdaş Par, Ömer Güran ve Nazım Yoldaşlar hazır bulundu.

Meselenin Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla methaldar olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E. ve I.E.G’nin Haspolat’ta zanlı M.T’nin sahibi olduğu apartmanın içerisine muhtelif defa girdiklerini, zanlı S.M.A.E’nin gözcülük yaptığını, diğer zanlı I.E.G’nin ise birlikte aldıkları saf alkolü apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların üzerine döküp ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıklarını belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 numaralı dairesinde ikamet eden 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın yaşamını yitirmesine, Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı M.T’nin de tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, zanlının müteahhit olduğunu ve yanında birçok işçi çalıştırdığını söyledi.

“Elektrik ve sularını kestirerek tahliye etmeye çalıştı”

Zanlı M.T. ile apartmanda kalanlar arasında husumet bulunduğunu belirten Tahkikat Memuru Şengil, zanlının apartmanda kalan Afrika uyruklu kiracıların elektriklerini ve sularını kestirerek tahliye etmeye çalıştığını ve çeşitli tacizlerde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“Bir zanlı müteahhit, diğeri de komisyoncu”

Zanlı M.T ile diğer zanlı S.M.A.E., arasında kuvvetli bir bağ olduğunu kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, “Zanlı S.M.A.E., komisyonculuk yapar. Zanlı M.T’ye ait apartmanlara kiracı bulur. İki zanlının aralarının iyi olduğu yadsınamaz bir gerçektir.” dedi.

Tahkikat Memuru Şengil, olayın gerçekleştiği gece, zanlı M.T. ile diğer zanlı S.M.A.E’nin arkadaşlarıyla birlikte meyhaneye gittiğini, daha sonra Haspolat’a döndüklerini ve zanlı M.T’nin zanlı S.M.A.E’yi aracının yanına bıraktığını ifade etti.

Zanlı M.T’nin olay gecesi telefonu kapatıp uyuduğunu kendisine beyan ettiğini kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, zanlının iki telefonundan birini polise verdiğini belirterek, gerçekleri saklama gayreti içinde olduğunu mahkemeye aktardı.

“Zanlılardan biri, yangından sonra olay yerine gitti ve yardım etti”

Tahkikat Memuru Şengil, olay günü zanlı S.M.A.E., ile zanlı I.E.G’nin dört defa konu apartmana girdiklerini, birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise saf alkolü apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların üzerine döküp ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıklarını kaydetti.

Yangının çıktığı esnada maktulün apartmanın 6 numaralı dairesinde uyuduğunu belirten Tahkikat Memuru Şengil, hayatını kaybeden şahsın yanıklar içinde yardım istediğini dile getirdi.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlı S.M.A.E’nin yangından sonra olay yerine gittiğini, hayatını kaybeden şahsa ve yaralıya yardım ettiğini kaydetti.

“Sana sorarlarsa ben bütün geceyi seninle geçirdim”

Zanlı S.M.A.E., ile zanlı M.T. arasında olaydan önce gizemli 30 dakikalık bir konuşma olduğunu ifade eden Tahkikat Memuru Şengil, zanlı S.M.A.E’nin bir tanıdığını arayarak “Sana sorarsalar, benim bütün gece senin yanında olduğumu söyle.” şeklinde konuştuğu yönde ifade temin edildiğini anlattı.

Zanlı S.M.A.E., ile zanlı I.E.G’nin gönüllü ifade verip birbirlerini suçladığını mahkemeye aktaran Tahkikat Memuru Şengil, zanlı M.T’nin ise gönüllü ifadesinde hiçbir şeyden haberi olmadığını belirttiğini kaydetti.

“Ev sahibi kiracıları tahliye etmek için bu yola başvurdu”

Tahkikat Memuru Şengil, zanlı M.T.’nin hukuk yerine binadaki kiracıları binadan tahliye etmek için bu yola başvurduğunu öne sürdü.

19 günde 70 ifade ve 13 kamera görüntüsü alındığını belirten Tahkikat Memuru Şengil, Türkiye’den gelecek uzman raporlarının olduğunu kaydetti. Şengil, zanlıların üç ay cezaevinde kalmasını talep etti.

Savcı: “Başka suçtan teminata bağlı olduğu sürede yeniden mahkemeye geldi”

Savcı Behrat Mavioğlu da söz konusu suçun toplumda infiale neden olduğunu belirterek, ev sahibi olan zanlı M.T.'nin başka bir suçtan teminata bağlı olduğu süre içerisinde yeniden mahkeme huzurunda olduğunu kaydetti. Mavioğlu, zanlının üç ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Avukatlar, polisi sorguladı

Mahkemede söz alan zanlı avukatları, tahkikat memuruna bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Mahkemede söz alan zanlı S.M.A.E. ile M.T’nin avukatı Çağdaş Par, “Zanlı M.T olaydan bir gün önce apartmandaki modemin çalındığıyla ilgili polise gidip şikayette bulundu mu? Modemin çalınmasıyla ilgili ne yaptınız? Zanlı M.T., hayatın doğal akışında kameralar bozuk dururken neden kameraları tamir ettirip binayı yaktırsın?” şeklinde bazı sorular yöneltti.

Zanlı S.M.A.E’nin kameraları kuran bir teknik eleman olduğunu belirten Avukat Par, “Zanlı S.M.A.E., olay yerindeki kameraların varlığını bildiği halde zanlı I.E.G., ile birlikte neden orayı yaksın?” diye sordu.

Avukat Par, “Zanlı M.T’nin adına kaç tane hat vardır? Bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Zanlıyı polise nasıl celbettiniz? Zanlı M.T. ile zanlı S.M.A.E’nin olay saatinde hangi telefondan görüşme yaptığını tespit ettiniz?” ifadelerini kullanarak polise sorular yöneltti.

Zanlı M.T’nin ilk kez zanlı I.E.G’yi mahkemede gördüğünü ve zanlının her eve gittiğinde telefonunu kapattığını kaydeden Avukat Par, “Zanlıyı itham edeceğiniz bir şahadetiniz yoktur.” diyerek daha sonra mahkemeye iki tanık dinletti.

Zanlı M.T’nin avukatı Ömer Güran da, ortada bir suç olduğunu ve bu suçların ciddi olduğunu belirtti ancak tahkikatın henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Zanlıya yazılı dava tebliğ edilmediğini ifade eden Avukat Güran, zanlı aleyhinde çok zayıf bir şahadet olduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı M.T’nin diğer zanlıları azmettirdiğine dair şahadetin olmadığını kaydeden Avukat Güran, zanlıya herhangi bir suçun isnat edilmediğini dile getirdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların iki ayı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Öte yandan, hastaneden bugün taburcu olan Jonathan Maukle Adjabeng ile arkadaşları, mahkemeye gelerek davayla ilgili bilgi aldı.