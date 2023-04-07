Amerika'da Şirket Kurmak Ne Kadar Avantajlı?

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Amerika özellikle iş dünyası için geniş bir pazar alanıdır. Bu özellikleri sayesinde son zamanlarda birçok şirket ya da kişi Amerika’da iş kurmak için adımlar atmaya başladılar. Amerika’da şirket kurmanın avantajları hakkında detaylı bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Amerika’da Şirket Kurarken Yapılması Gerekenler

Amerika’da şirket kurmak için vergi, lisans, finans gibi alanlarda bazı şartlar söz konusudur. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için bu şartları eksiksiz yerine getirmeniz gerekir. Bu süreçte yapılması gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle şirket türüne karar vermelisiniz. Amerika’da en yaygın olan şirket türleri; şahıs şirketleri, ortaklı şirketler, limited şirketler (LLC) ve anonim şirketler olarak sıralanabilir.

Dijital mecralarda faaliyet göstermeyecekseniz işinizin talep göreceği eyaletleri seçmek önemlidir.

Şirketinizin eksiksiz çalışması için vergi kimlik numarasını (Employer Identification Number - EIN) Gelir İdaresinden (IRS) almanız gerekir.

Şirketiniz için seçtiğiniz isim başka bir kuruluş tarafından kullanılmıyor olmalıdır.

Şirketinizi kuracağınız eyaletin ilgili resmî web sitesindeki kayıt prosedürlerine dikkat etmelisiniz.

İşletmeniz için gerekli olan lisansları veya izinleri almanız gerekebilir.

İşletmenizin kurulumundan sonra gelir ve giderleri izlemek için muhasebeci veya finansal danışmana ihtiyacınız olabilir.

Tüm bu şartların sağlanmasının ardından şirketiniz faal hâle gelecektir. Bireysel olarak bu süreci yönetmek zor olacağından özellikle finans ve vergi konularında profesyonellerden yardım alabilirsiniz.

Amerika’da Şirket Kurmanın Ekonomik Avantajları Nelerdir?

Ekonomik açıdan Amerika’da şirket kurmanın avantajları fazladır. Bu pazarda, yüksek kâr marjı elde edebileceğiniz ya da sermayenizi doğru şekilde değerlendirebileceğiniz önemli finansal adımlar atabilirsiniz. Amerika’da şirket açmak, size ekonomik olarak fayda sağlar. Bu faydalar, şöyle sıralanabilir:

Amerika global müşterilere ulaşarak sürekli bir büyüme potansiyeli kazanabilirsiniz.

Amerika teknoloji alanında büyük kaynaklara sahiptir. Böylece gelişmiş teknolojik altyapıya erişebilir ve yenilikleri kullanarak işinizi büyütebilirsiniz.

Amerika’da işletmeniz için dünya standartlarındaki finansal araçlara erişebilirsiniz.

Amerika işletmeler için birçok vergi avantajı sunar. Böylelikle vergilerden muaf bile olabilirsiniz.

Uygun kredi imkânları ve diğer finansal kaynaklara erişim gibi olanaklar, Amerika’da şirket kurma maliyetini düşürür.

Şirketinizin Amerika menşeli olması marka değerini artırarak ürün ve hizmetlerinizin daha kolay kabul görmesine yardımcı olabilir.

Bu avantajların dışında Amerika’da bazı eyaletler yatırımcılar için çok daha fazla kaynak ayırır ve teşvik için birçok program sunar. Bunların başında Delaware, Wyoming ve Nevada eyaletleri gelir. Bu eyaletler yeni girişimciler için oldukça avantajlıdır.

Amerika’daki İşletmeler için Düzenlenen Özgürlükler ve Kolay Erişim Avantajları

Amerika’da şirket kurulumunun kolay olmasının sebebi, devlet tarafından çeşitli özgürlüklerin ve imkânların sağlanmasıdır. Bunların en başında vergi avantajları gelir. Düşük vergiler işletme maliyetlerini düşürür ve kazanç sağlar. Şirketlere sunulan diğer avantajlar arasında şunlar sıralanabilir:

Geniş pazar payı olanağı

Fikir özgürlüğü

Şirket yönetiminde esneklik

Bürokratik engellerin olmaması

Tüm bu kolaylıklar Amerika’da şirket kurmanın avantajları arasındadır. Bu fırsatlar ve özgürlükler sayesinde işinizi büyütmeniz, farklı şirketlerin ilerleyişini izleyerek vizyonunuzu genişletmeniz mümkün olur.

Amerika’daki İnovasyon Fırsatları ve Destek Programları

Amerika’da şirket kurmanın avantajları arasında girişimlerin devamlılığının sağlanması adına devlet ve eyalet teşvikleri gösterilebilir. Bu teşvikler, ABD Ticaret Bakanlığı’nın SelectUSA programından yönetilir. Örnek teşvik programları şunlardır:

Federal hükümet ve bazı eyaletler işletmelerin vergi kredisi almasını sağlayan programlar düzenler.

sağlayan programlar düzenler. Hükümet, işletmelere finansman sağlamak için düzenli hibe programları yaratır.

yaratır. Bazı eyaletler yeni işletmelerin belirli bir süre boyunca gelir veya işletme vergisi ödememesine olanak tanır.

olanak tanır. Hükümet, düşük faizli kredi programları aracılığıyla işletmelere finansman sağlayabilir.

aracılığıyla işletmelere finansman sağlayabilir. Birçok eyalet, işletmelerin eğitimli iş gücüne erişmesini sağlamak için iş gücü geliştirme programları sunar.

Bunların dışında Amerika’da Silikon Vadisi, Hudson Vadisi, Nasdaq gibi girişim noktaları da mevcuttur. Şirketiniz büyüme gösterdiğinde bu alanlardan destek alarak dünyaya adınızı duyurabilirsiniz.

Jestiyon ile Amerika’da Şirket Kurmak Artık Çok Kolay!