"Yarından itibaren uzaktan eğitime geçiyoruz"

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarından itibaren uzaktan eğitime hazır olduklarını açıkladı, yüz yüze eğitimin durdurulacağını açıkladı. Amcaoğlu “Bütün okullarımızda uzaktan eğitime geçiyoruz” dedi.

Tüm okullarda yarından itibaren uzaktan eğitime geçileceğini açıklayan Amcaoğlu, “Gerekirse tüm okulları kapatın, ilerleyen süreçte daha sonra yeniden açarız dedim. Yarından itibaren binlerce öğrenci ve öğretmen uzaktan eğitime hazır.” ifadelerini kullandı.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten Amcaoğlu, okullardaki öğrencilerin yarında fazlasının yüz yüze eğitime katılmadığını ifade etti.

Amcaoğlu; “%53 oranında çocuk yüz yüze eğitime katılmıyor. Bu oranlara bakınca talebimiz olan uzaktan eğitim için hazırlıklarımızı tamamladık.” şeklinde konuştu. Bazı elektronik eksiklikler olduğunu da belirten Amcaoğlu, bunların tamamlanması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu "kolejlere giriş sınavının da yüksek ihtimal 20 Şubat'ta yapılmayacağını" açıkladı.