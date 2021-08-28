Amcaoğlu: “Test kararı Allah emri değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ‘çocukların PCR/Antijen testlerinin paralı olmayacağının açık ve net’ olduğunu söyledi, ‘Alınan kararlar Allah emri değil” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanal Sim'de katıldığı SABAH KAHVESİ programında yaptığı açıklamada, PCR/Antijen testlerinin sosyal yardım alanlar hariç herkes için ücretli olmasını değerlendirdi. Amcaoğlu bu karara sıcak bakmadığını dile getirirken, testlerin en az iki ay daha ücretsiz olması gerektiğini vurguladı. Bakanlar Kurulu’nda çoğunluğun bu kararı aldığını, demokrasi gereği saygı duyduklarını söyleyen Amcaoğlu, “Ancak bu Allahın emri değil” dedi. Maliye Bakanlığı’nın kaynak sıkıntısı yaşadığının bir gerçek olduğunu ancak yine de kaynak yaratılması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, “Biz antijen ve PCR testlerinin ücretli olması konusunu yeniden bakanlar kurulunda gündeme getireceğiz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun resmi gazetede yer alan kararında, sosyal yardım alanlar hariç herkes için pcr/antijen testlerinin ücretli olacağı hatırlatılması üzerine Bakan Amcaoğlu, “Doğrudur Resmi Gazete’de bu karardan sadece sosyal yardım alanların muaf tutulduğu belirtiliyor. Ben de okudum. Ancak daha okulların açılmasına 3 hafta var. Alınan kararlar fetva değil. Değişebilir. Çocukların PCR/Antijen testlerinin paralı olmayacağı, bu açık ve nettir” dedi.

Başbakan Ersan Saner geçen gün Bakanlar Kurulu çıkışı yaptığı açılamada, ilk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerin PCR/antijen testlerinin ücretsiz olacağını açıklamış, ancak Resmi Gazete’de henüz bu yönde bir düzeltme yapılmadığı ortaya çıkmıştı.