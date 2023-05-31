Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yoktur

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, piyasada tüp gaz sıkıntısı olmadığını açıkladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla ile yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden elde edilen bilgiler paylaştı ve 5 Haziran ve 15 Haziran’da iki geminin ülkede olacağını ve LPG tedarikinde sorun olmadığını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, ilk gemiyle bin 750 ton, ikinci gemiyle 3 bin 500 ton LPG’nin ülkeye ulaşacağını ve şu anda da ilgili şirketin depolarında, 325 ton LPG bulunduğunu söyledi.