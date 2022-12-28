Amcaoğlu görevden alındı, Cahitoğlu atandı; İstatistik Kurumu başkansız kaldı
Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı; İstatistik Kurumu başkansız kaldı.
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Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı.
28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararları yürürlüğe girdi.
Kararın ardından, İstatistik Kurumu Başkanı görevine herhangi bir atama yapılmadı, kurum başkansız kaldı.
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