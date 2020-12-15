Amcaoğlu: “Eğitimde program değişikliği yok”

UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde herhangi bir program değişikliğinin söz konusu olmadığını belirtti, Covid- 19’a yönelik önlemlerin artırılacağını kaydetti.

Eğitimin devamlılığı ile ilgili adımlar atmaya devam edeceklerini de ifade eden Azınlık Hükümeti Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘rahatlayan’ maske ve hijyen tedbirlerinin artırılacağının altını çizdi.

Amcaoğlu BRT’de Manşet +’ya konuştu, ‘eğitime devam’ dedi.