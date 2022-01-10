Amcaoğlu: “Bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz? Sorunlu sınıfları kapatıyoruz”

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için çalıştıklarını belirten Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, beş binin üzerinde vaka sayısıyla Kıbrıs’ın güneyinin bugün eğitimi başlatmasına karşı öğretmen sendikalarının çevirim içi eğitimde ısrar etmesini eleştirdi.

“Sendika, Bakanlığın yaptıklarının doğru olup olmadığını irdeleyecek bir makam değildir” diyen Amcaoğlu, Bakanlığın hem özel hem de devlet okullarını denetlediğini, Yakın Doğu okullarının kapatılmasının da inceleneceğini ifade etti.

Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı Manşet+ programında eğitimle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

“Okullarda tarama yapılıyor”

Artan vaka sayısının ardından sınavların üç gün önceye alması ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden görüş istediklerini belirten Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine gelen yazıda ‘eldeki veriler ışığında herhangi bir şekilde eğitimi yüz yüze yapmaktan başka bir şey düşünülmediğinin’ belirtildiğini söyledi.

Amcaoğlu, okullarda önlemlerin artırıldığını, Perşembe günü Sağlık Bakanlığı ekiplerinin okullarda tarama yapmaya başlandığını hatırlattı.

Son üç güne bakıldığında yaklaşık 3 bin vaka çıkarken hastaneye yatış sayısının dört olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, Omicron varyantı ile Covid-19’un artık gribal enfeksiyona dönüşmeye başladığını kaydetti.

“Okullarda fiber optik altyapısı yok…”

“Sendika, Bakanlığın yaptıklarının doğru olup olmadığını irdeleyecek bir makam değildir” diyen Amcaoğlu, Bakanlığın hem özel hem de devlet okullarını denetlediğini, Yakın Doğu okullarının kapatılmasının da inceleneceğini ifade etti.

Eğitimin kaybedecek tek bir saniyesi bile yokken çevirim içi eğitime geçilme talebini eleştiren Amcaoğlu, “Karpaz İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur..Lefkoşa’da Atatürk ilkokulunda, Şehit Tuncer İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur..30 okuldaki altyapıyı hazırlamak için ihaleye çıkıldı. Siz bunlar yapılmada nasıl böyle bir karar alabilirsiniz” diye konuştu.

“Aileler eğitim hakkının bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir”

Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.

Okullarda vaka oranının yüzde 1.2 olduğunu belirten Amcaoğlu, “bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz. Sorunlu sınıfları kapatıyoruz, takiplerini yapıyoruz ve eğitim devam ediyor” dedi.

Hiçbir ülkede okul kapatılsın diye kararlar üretilmediğini kaydeden Amcaoğlu şöyle konuştu; “Bir tek KKTC’de ilgili sendikalar çocukların sağlığını düşünüyor. Ne Sağlık Bakanlığı ne Eğitim Bakanlığı düşünüyor. Tek düşünülmeyen eğitim. Ben soruyorum günü geldiğinde bunu vebali Sendikaların boynuna yüklendiğinde ne söyleyecekler”.

“Yaşananlar seçim öncesi manevra…”

Diğer sektörler kapanmazken neden okulların kapanmak istediğini soran Amcaoğlu, yaşananları seçim öncesi bir manevra olarak değerlendirdi.

Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.

Kavga kültürü ile bir noktaya varılamayacağını kaydeden Amcaoğlu, siyasetin eğitimden uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle yaşadığı psikolojik, fizyolojik ve pedagojik sıkıntılardan dolayı büyük üzüntü yaşanacağını ifade etti.

Artık her şeyin yeni normaller üzerinden şekillenmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, İngiltere’nin testleri kaldırdığını, Kıbrıs’ın güneyinde yüksek vaka oranına rağmen okulların açıldığını söyledi.