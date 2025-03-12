Ambulansı kaçıran şahıs tutuklandı

Girne’de Dr. Akçiçek Hastanesi’nin park alanında bulunan RHA 4579 plakalı ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden alınarak hastane dışına çıkarıldı. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında polisin bilgisine geldi. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ambulans, Karşıyaka Güzelyalı Bölgesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ambulansı sahibinden izinsiz ve yetkisiz olarak kullanan kişinin H.H.A. (E-54) olduğu tespit edildi.

54 yaşındaki şahıs polis tarafından tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.