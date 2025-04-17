“Amazon” şirketi yetkilileri Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Nikodimos Damianu, “Amazon” şirketinden üst düzey yetkililerin salı gününden beridir Kıbrıs’ta çeşitli temaslar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Damianu, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, şirket heyetinin temaslarında Kıbrıs’ta faaliyet olasılıkları, özel araştırma ve kalkınma merkezi kurulması, ekosistem kurumlarıyla işbirliği, yapay zeka teknolojilerine ağırlık verilerek dijital yeterliliğin arttırılması ve yangın, trafik gibi sorunların çözümünde yardımcı olma gibi konuları ele aldığını vurguladı.

Adanın güneyinde bir veri merkezi kurulması ihtimalinin de şirket temaslarında ele alınacağını ifade eden Damianu, önümüzdeki haftalarda “Plug and Play, Tenstorrent, Microsoft” ve diğer bazı şirket temsilcilerinin de Kıbrıs’a gelmelerinin, ayrıca “Open AI, Oracle ve Google” şirketleriyle ilk temasın kurulmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.