Yapımına 2020 yılında başlanan Alkol ve Madde Arındırma Merkezi (AMATEM) 5 yıl sonra tamamlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, AMATEM yeni servisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Dinçyürek, göreve geldikleri günden itibaren Başbakanın talimatlarıyla eksik kalan ve yarım kalan tüm projeleri tamamladıklarını, yenilerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Dinçyürek, “Bugün Barış Ruh ve Sinir Hastanesi bünyesinde AMATEM’in ayrı ve modern bir servis ve çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmesi adına yaptığımız çalışmaların son noktasındayız. Bu önemli merkezi artık kullanıma açıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Toplumda bağımlılıkla mücadelede büyük bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaca yönelik ciddi adımlar atıyoruz” dedi.

Dinçyürek, özellikle psikiyatrist hekim sayısının giderek arttığını, ihtiyacın da buna paralel arttığı bir ortamda hızlı bir şekilde bir adım atmış olduklarını, bu yönde toplumda özellikle bağımlılıkla mücadele noktasında çok ciddi bir ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Bakan Dinçyürek, 2025 yılı bütçesine yarım kalan karkas haldeki AMATEM binasının tamamlanması için önemli bir bütçe ayrıldığını ve ihale sürecinin 2025 yılı içerisinde tamamlanarak merkezin tam anlamıyla hizmete gireceğini ifade etti. Ayrıca, bu süreç tamamlanana kadar geçici olarak ihtiyaçları karşılamak adına modern bir üniteyi devreye aldıklarını vurguladı.

“Psikotik hastalar ve bağımlı hastalar artık ayrı ünitelerde, modern ve çağdaş bir ortamda tedavi görecek”

Dinçyürek, konuşmasının devamında, “Bugünden itibaren Barış Ruh ve Sinir Hastanesi bünyesinde psikotik hastalarla bağımlı hastaların aynı çatı altında tedavi edilmelerinin yarattığı sıkıntılardan kurtuluyoruz. Psikotik hastalar ve bağımlı hastalar artık ayrı ünitelerde, modern ve çağdaş bir ortamda, tam donanımlı sağlık çalışanlarıyla tedavi görecek. Hayırlı olsun, bağımlılıktan arındırılmış bir toplum hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz, hayırlı olan ülkemizin, insanımızın bağımlılıktan arındırılmasıdır, bağımlılığa bulaşmamasıdır, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısı varsa devlet buradadır, biz buradayız.” ifadelerini kullandı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün ise açılışta yaptığı konuşmada, “Alkol ve madde arındırma hizmeti daha önce de veriliyordu ancak psikotik hastalarla aynı alanda bulunması uygun değildi. Artık modern bir merkezimiz var. İki kişilik ve tek kişilik yataklar, rehabilitasyon alanları, psikolog ve uzman doktorlarımız ile 19 yatak kapasiteli bir merkezde hizmet vereceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın altyapı desteğiyle çağdaş bir görünüm elde ettik. Başta Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve bakanlığa teşekkür ederim, toplumumuza hayırlı olsun” dedi.