“Alzheimer İle Yaşam” konulu panel ve film gösterimi etkinliği yapılacak

Dünya Alzheimer Ayı kapsamında, “Alzheimer ile Yaşam” konulu panel ve film gösterimi etkinliği yarın Halk Sanatları Vakfı (HASDER) bahçesinde yapılacak.

Saat 18.30’da başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu’ndan Reform Genel Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson yapacak.

Avrupa Komisyonu, Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü, Hastalıklarla Mücadele Birimi, Politikalar ve Programlama Sorumlusu Tim Raemaekers’ın ana konuşmacı olduğu etkinlikte, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü, Nörobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Yiolanda Christou, Nöroloji Uzmanı, Avrupa Nöroloji Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu ve Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez panel konuşmacıları olarak yer alacak.

Moderatörlüğünü Avukat Meral Birinci Sonan’ın üstleneceği panel, İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çeviri yapılacak.

Etkinliğe katılımın sınırlı olduğu ve “https://bit.ly/2WNZGvJ” linkinden kayıt formu doldurmak gerektiği bildirildi.

Katılımcıların girişte aşı kartlarını ve/veya geçerli PCR veya antijen testlerini ibraz etmeleri gerekiyor.