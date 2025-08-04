“Altyapımız kiraya mı verilecek”

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, 40 gündür fiber altyapı protokolüne dair herhangi bir resmi yanıt alamadıklarını ifade ederek, tüm ilgili tarafları, fiber altyapı sürecinin tüm aşamalarında kamuoyuna açık, şeffaf ve hesap verebilir davranmaya çağırdı.

Üredi, yazılı açıklamasında, protokolün yazılı olarak açıklanmamış olmasını ciddi bir endişe kaynağı olarak gördüklerini kaydetti.

Tel-Sen’in, halkın malı olan ve kamu yararı açısından stratejik öneme sahip “fiber” ve “fiber-to-home” altyapısının ticarileştirilmesine karşı en güçlü savunma hattı olduğunu kaydeden Üredi, şöyle devam etti:

“Bugün gelinen noktada Tel-Sen yalnızca bir sendika değil, kamu adına hareket eden bir vicdan, halkın iletişim hakkının teminatı ve şeffaflık çağrısının sesi olarak durmaktadır. Bu nedenle tüm yetkili makamları ve ilgili tarafları, fiber altyapı sürecinin tüm aşamalarında kamuoyuna açık, şeffaf ve hesap verebilir davranmaya davet ediyoruz."

İletişimin stratejik olduğunu ifade eden Üredi, " İletişim, kamu hizmetlerinin hafızasıdır. İletişim sağlıktır. İletişim eğitimdir. İletişim her şeydir. Fiber altyapı, yalnızca bir teknoloji yatırımı değildir. Geleceğe açılan dijital kapının anahtarıdır. Bu kapının anahtarı kimin elindeyse, halkın kaderi onun elindedir. Bu yüzden soruyoruz: Fiber kimin malı olacak? Kamu mu, kar mı? Altyapımız özgür mü olacak, yoksa kiraya mı verilecek? Cevap nerede? Şeffaflık nerede? Sorumluluk kimde?.” ifadelerini kullandı.

Üredi, Tel-Sen’in, halk adına cevap aramaya ve bu süreci sonuna kadar takip etmeye kararlı olduğunu belirterek, “Çünkü iletişim altyapısını kaybeden, geleceğini kaybeder” dedi.