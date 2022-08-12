Altuğra: “KVC-Genel Yoğun Bakım Ünitesi tadilat ihalesi süreci başlamıştır”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2.5 yıl önce çıkan yangından dolayı yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi KVC -Genel Yoğun Bakım Ünitesi tadilatı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Bakan Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) bölümünde her gün rutin olarak yapılan koroner bypass, kapak, atardamar ve toplardamar (varis) operasyonları yanında ileri kalp yetmezliği olan hastalarda kalp nakli, yapay kalp gibi gelişmiş teknoloji gerektiren operasyonlar da yapıldığını, dolayısıyla "amiral gemisi" olan hastanenin en önemli bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihi gibi sorunların böylelikle aşılanacağını kaydetti .