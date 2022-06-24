İskele Belediyesi, Ağıllar’da kontrol altına alınan Buluşa Manastırı yakınlarındaki yangının yeniden alevlendiğini duyurdu, acil yardım çağrısı yaptı.

Belediye, ilk etapta 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracının sevk edildiği bölgeye çok acil su tankerleri ve traktörlerin gitmesini istedi.

Oğuz: “Yangın Ağıllar’a nüksetti, ekipler bölgeye gitti”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının Ağıllar köyüne nüksettiğini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, helikopterle yaptığı yangın keşif gezisinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

“Havadan ve karadan mücadele devam ediyor” diyen Oğuz, rüzgarın etkisiyle yer yer parlamalar yaşandığını ve Ağıllar köyünde yangının yeniden nüksettiğini belirtti. Ekiplerin Ağıllar’a yönlendirildiğini kaydeden Bakan Oğuz, “Rüzgar bu saatten sonra sertleşecek ve gece yarısı daha da artacak. Çalışmalar devam edecek” dedi.

Güney Kıbrıs’ta da yangın çıktığını ve Rum tarafından gelen helikopterlerin oraya gittiğini anlatan Oğuz, Türkiye’den gelen helikopterlerle hava kararana kadar havadan müdahalenin süreceğini söyledi. (TAK)+

Altınova-Ağıllar bölgesine tanker çağrısı

Rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar bölgesinde alevlerin yeniden yükseldiğini ifade eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, “Yerleşim yerine de yakın, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız, mutlaka önlem alalım” dedi.

Toroslu, “İskele’de görevde olmayan tankerler lütfen bu bölgeye gitsin” çağrısı yaptı.

Altınova-Ağıllar bölgesindeki alana helikopterler ile müdahale edildiğini de ifade eden Toroslu, koruma şeridi oluşturulması hedefinde olduklarını anlattı.

Sadıkoğlu: “Rüzgar en büyük dezavantajımız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yangınla mücadeledeki en büyük dezavantajın rüzgar olduğunu belirterek, Ağıllar köyünde rüzgarın etkisiyle yangının yeniden canlandığını söyledi.

Genel anlamda yangının kontrol altına alındığını belirten Sadıkoğlu, “Ama yer yer alevlenmeler oluyor” dedi.

Rüzgarın şiddetlenmeye başladığına dikkati çeken Sadıkoğlu, havadan ve karadan müdahalelerle yangının bir an önce sona ermesini diledi.