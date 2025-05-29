Alternative Brains Rule Festivali programı açıklandı

Son on yılı aşkın süredir AfroBanana Festivali’ni gerçek getiren ekip ve yaratıcı sahnesini şekillendiren festival — şimdi evriminde yeni bir aşamaya geçiyor: Alternative Brains Rule Festivali, 19–22 Haziran 2025 tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak.

Alternative Brains Rule Festivali, şehri kültürel bir oyun alanı olarak yeniden hayal ediyor ve sizleri

müzik, sanat ve ortak keşif dolu dört gün için Belediye Bahçeleri ve Belediye Tiyatrosu’na davet ediyor. Festival, Nicosia for Art iş birliğiyle düzenleniyor.

Festivalin programı şöyle:

EN İYİLER: Bahçelerde Müzik Festivalin müzikal geçmişini kutlayan ve keşfedilmemiş alanlara uzanan açık hava konserleri dizisi:

• Güney Afrika’nın ünlü grubu BCUC’un zaferle dönüşü — 2023 WOMEX Dünya Müzik Sanatçısı Ödülü sahibi, dünya çapında en çok konuşulan canlı performanslardan biri

• Türler arası geçiş yapan elektronik üçlü Spherical Cow, elektronik ekipmanlarıyla doğaçlama ses manzaraları arasında

• Zelzeleh ve dijital Sufi müziğin eşsiz yorumu

• Brass Rave Unit ile Amsterdam’ın yeraltı nefesli kaosu

• Nama Dama’nın Ukrayna, Yunan, Kıbrıs ve Pontus köklerinden beslenen ritüel dolu

elektronik folk ezgileri

• Tatadana — Kıbrıs’ta yaşayan Afrikalı diaspora müzisyenlerinden oluşan, Kongolu rumba

ve salsa grubu

• Rumba Attack ile vurmalı ve melodik bir yolculuk

• Venezuela’lı Luzmira Zerpa, 8 yıl sonra Drymbago ile yaptığı güçlü iş birliğiyle sahnemize geri dönüyor

• Bombasoul, House, Broken-Beats, Soul, Boogie, Jazz ve Electronic türlerinin harmanlandığı setleriyle, RADIO PANGEA ile benzer çizgide bir müzik deneyimi sunuyor.

• Alchemist ise Melodic House & Techno, Indie Dance, Breaks ve Electronica tarzlarında setleriyle elektronik müzik sahnesine derinlik ve dinamizm katıyor.

ORTAK ZEMİN: Sanatın Buluşmaları

Güney Lefkoşa Belediye Bahçeleri’nde sanat, atölyeler ve yaratıcı müdahalelerle dolu bir program.

Studio [lamarina] ve Ferhat Yeşilada tarafından iki mekânı (Bahçeler ve Tiyatro) birleştiren yeni bir köprü üzerinden yapılan sürükleyici yürüyüş Umbra’dan, şehir merkezindeki Orman Okulu’na

kadar festival, dünyayı algılama biçimimizi dönüştüren yeni vizyonlar sunuyor. Mekâna özgü işler arasında şunlar yer alıyor:

• Kyriaki Costa’nın Pedieos Nehri’nden topladığı cam parçalarından oluşan “Head and Hand”

serisi

• Visual Voices’un geçmiş portakal festivallerine ithaf ettiği “Peacock Hand Juicer”

• Maria Mitsi’nin, Bahçelerin 1960’lardaki yeniden tasarımının mimarı Neoptolemos

Michaelides’ten ilham alan “Windows to the Soul” adlı çalışması

Bunun yanında her yaştan katılımcı için atölyeler:

• Community Cloth ile doğal yün boyama

• Jo’s Funland ile el işleri

• Learning Meets Creativity ile bilim ve oyun

• Songbirds Ara Bölge Çocuk Korosu ile müzik atölyesi

Sokak Lezzetleri

Adanın en iyi sokak yemeklerinden bazılarına hazır olun:

• Yılın Genç Şefleri Antriana Efstratiou ve Marios Karagiorgis’in pop-up’ları

• Lizzy’s Kitchen’ın kurduğu taqueria

• Garden Gourmet’den tamamen bitki bazlı menü

• Limassol çıkışlı Sousami Food Club’ın canlı mutfağı