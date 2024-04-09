Alsancak’ta yol çöktü

Ada genelinde etkili olan sağanak yağmur, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oluyor.

Özellikle Lapta – Alsancak bölgesinde bazı yolların sular altında kaldığına dair haberler geliyor…

Son olarak Alsancak’ta, belediye binasına uzanan yolda bulunan ve “yeni köprü” olarak adlandırılan noktada yol çöktü.

Hasan Uzun isimli vatandaş tarafından paylaşılan görüntülerde, iş araçlarının bölgede çalışmalar yürüttüğü görülüyor.

Öte yandan, yağış nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin yer yer azaldığını ve su birikintilerinin oluştuğunu açıklayan polis, araç sürücülerine dikkatli sürüş çağrısı yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.