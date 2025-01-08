Alsancak’ta temizlikçi olarak çalıştığı evden para çalan kişi tutukladı
Alsancak’ta, dün, bir şahsa ait evde temizlikçi olarak çalışan F.S.M.(K-28) mutfakta muhafaza edilen toplam 600 STG ile 300 ABD dolar nakit parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.
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Alsancak’ta, dün, bir şahsa ait evde temizlikçi olarak çalışan F.S.M.(K-28) mutfakta muhafaza edilen toplam 600 STG ile 300 ABD dolar nakit parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : hırsızlık, polis bülteni