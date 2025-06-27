Alsancak’ta ölümlü kaza
Girne - Alsancak Anayolu’nun 4-5'inci kilometreleri arasında, saat 23:10 sıralarında meydana gelen kazada 81 yaşındaki Fuat Zorali hayatını kaybetti.
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Kaza, Fuat ZORALİ (E-81), yönetimindeki FD 283 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, yaklaşık 3 metre derinliğinde dere yatağına düşerek takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu araç sürücüsü Fuat ZORALİ olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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