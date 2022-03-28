Alsancak’ta kundaklama

Alsancak’ta dün gece yarısı bir iş yeri kundaklandı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

28.03.2022 tarihinde, saat 00:10 raddelerinde Alsancak'ta Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi Longs isimli işletme, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde konu işletme tamamen yanarak maddi zarar meydana gelmiştir. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.P.M.(E-41) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.