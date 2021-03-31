Alsancak'ta evin çatısına yıldırım düştü
Alsancak'ta Şht Özdemir Sokak üzerinde bulunan Erdoğan Köle'ye ait evin çatısında yıldırım düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi.
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Alsancak'ta bugün saat 18.00 sıralarında, Şht Özdemir Sokak üzerinde bulunan Erdoğan Köle'ye ait evin çatısında yıldırım düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu evin ahşap çatısı, kiremitler ve duvarında zarar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Yıldırım