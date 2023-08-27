Alsancak'ta bir otelin havuzunda ani ölüm
Alsancak'taki bir otelin havuzundayken ani rahatsızlık geçiren 49 yaşındaki Fatih Özağaç, hayatını kaybetti.
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Alsancak'taki bir otelin havuzundayken ani rahatsızlık geçiren 49 yaşındaki Fatih Özağaç, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre olay bugün 17.00 civarında oldu.
Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait havuzda bulunan Fatih Özağaç (E-49), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Özağaç'ın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacak.
Polis soruşturması da sürüyor.
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