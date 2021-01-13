Alsancak Belediyesi'nde test sonuçları NEGATİF

Alsancak Belediyesi tüm personellerine COVİD-19 testi yaptırdı. Tüm sonuçlar negatif çıktı.

Alsancak Belediyesi vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile personele bir kez daha PCR testi yaptırdı.

Alsancak Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını da hatırlatan Fırat Ataser, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi.

Alsancak Belediyesi olarak önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.