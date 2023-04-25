“Alo İmdat!”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde son yıllarda tecavüz, hırsızlık, darp gibi kriminal olayların artış göstermesi polisin verilerinde her zaman belirtilse de, farklı veriler bize kriminal olayların ciddi boyuta ulaştığını kanıtlar vaziyette. Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) geçtiğimiz ay yayınladığı 2022 yılının son 4 aylık dönemini kapsayan raporunda ise, en çok aranan kısa numaranın ‘155 Polis imdat’ hattı olduğu gözlemlendi. Verilere göre en fazla aranan diğer numaralar ‘533 KKTCELL Müşteri Hizmetleri’, ‘112 Ambulans’ ve ‘1101 Sağlık Bakanlığı Randevu Hattı’ oldu.

BTHK’nın yayınladığı raporda bir başka önemli bilgi ise mobil iletişimden sağlanan gelirler oldu. Buna göre mobil iletişimde 2015 yılından, 2022 yılına kadar gelirlerin her yıl atarak devam ettiği, 2022 yılında da, bir önceki yıla oranla %46 gibi rekor bir oranla artış gösterdiği gözlemlendi.

Aktif kullanılan hat sayısı 775 bin 524

Teknolojide yaşanan ilerleme, cep telefonu kullanımını günden güne daha da artırıyor. Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) 2023 yılının Mart ayında yayınladığı rapora göre, 2022 yılını son çeyreğinde abone sayısının 948 bin 210 olduğu ve bu abonelerin 775 bin 524’ü aktif olduğu belirtildi. Verilere göre, söz konusu abonelerin 595 bin 699 tanesi Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), 362 bin 511 tanesi ise Telsim (Vodafone) kullanıcısı olduğu gözlemlendi.

‘Faturalı Hat’ kullanıyoruz

BTHK’nın verilerine göre 2022 yılının son çeyreğinde önceki aylara göre faturalı hatlarda %2,5 artış yaşandı. Verilere göre, ülkemizde 572 bin 874 abone ‘Faturalı’, 202 bin 650 abone de ön ödemeli (kontörlü) hat kullanıyor.

Konuşmalar önceki yıla göre azaldı

Elde edilen verilere göre, 2022 yılının son çeyreğinde mobil trafik hacmi yılın önceki aylarına göre %4,5 oranında artarken, önceki yılın aynı aylarına göre %3,6 oranında azaldı. 2022 yılının son çeyreğinde 382 milyon dakika konuşma gerçekleştirildi.

Gelirlerde artış, rekor yükseliş 2022’de

Bilgi Teknoloji Haberleşme Kurumu yayınladığı raporda mobil iletişimde son yıllarda elde edilen gelirleri de paylaştı. Buna göre mobil iletişimde 2015 yılından, 2022 yılına kadar gelirlerin her yıl atarak devam ettiği, 2022 yılında da, bir önceki yıla oranla %46 gibi rekor bir oranla artış gösterdiği gözlemlendi.

En çok gelir internetten

BTHK’nın verilerine göre 2022 yılı içerisinde mobil iletişimde en fazla gelir internetten (3G) elde edildi. Yıl boyunca 3G hizmetlerinden 50 milyon 667 bin TL kazanç sağlandı. 3G hizmetlerini 45 milyon TL ile konuşma takip etti. Yıl boyunca Roaming konuşmadan ise 11 milyon 922 bin TL gelir elde edildi.

Telefon trafiği en fazla hangi ülkelere?

2022 yılının son 3 ayında en çok telefon trafiği olan ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya ve Türkmenistan oldu. BTHK verilerine göre adanın kuzeyi ile güneyi arasında sıkça görüşmeler yapıldı.

En fazla aranan numara ‘155 polis imdat’

2022 yılının son çeyreklik bölümünde en fazla aranan numara ise ‘155 Polis İmdat’ olduğu belirtildi. ‘155 Polis İmdat’ hattını ‘533 KKTCELL Müşteri Hizmetleri’, ‘112 Ambulans’ ve ‘1101 Sağlık Bakanlığı Randevu Hattı’ takip etti.

SMS kullanmıyoruz, mesajlarımızı sosyal ağlardan sağlıyoruz

Teknolojinin gelişim sürecinde akıllı telefon ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle birlikte yazışmalarımızı artık sosyal ağ üzerinden yapıyoruz. BTHK verilerine göre, mobil iletişim firmalarının abonelerine sağladığı SMS hizmeti, ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37 milyon iken, 2022 yılının 9 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşamış, sonuç olarak yaklaşık %63’lük düşüşle 13 Milyon adet seviyesine geriledi.

Akıllı telefon ve tablet kullanımı

Bilgi Teknoloji Haberleşme Kurumu (BTHK) geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı raporda, 2013-2022 yıllarındaki akıllı telefon ve tablet kullanımındaki rakamları da ortaya çıkardı. Verilere göre, 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 9 yıllık bir sürede %259’luk artışla 2022 dördüncü çeyreği itibarıyla 413 bine ulaştı. Teknolojinin her geçen gün daha da gelişim göstermesi oranın bu kadar yükselmesine en büyük etken…

9 yılda istasyon sayıları da arttı

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayıları ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımları da 9 yıllık bölüm içerisinde artış gösterdi. Buna göre; 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 776’ya çıktı. Adanın kuzeyinde baz istasyonu en fazla Girne, en az da Güzelyurt bölgesinde bulunuyor.

Baz istasyonlarının ilçelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa 246

Mağusa 136

Girne 251

Güzelyurt 60

İskele 83