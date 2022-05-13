‘Alo, biz de zamlandık’

Fehime Alasya | YENİDÜZEN ÖZEL



Ülkede her alanda yaşanan pahalılığa ‘GSM Mobil tarifeler’de uyum sağladı, uzun bir dönemin ardından taahhütlü tarife ücretleri yüzde 22 ile yüzde 54 arasında arttı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim, bu yeni artışları taahhütleri sonlanan abonelere bildirirken, YENİDÜZEN, yeni tarifeleri Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’ndan talep etti.



Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Yenidüzen’le paylaştığı verilere göre Telsim’de yapılan fiyat değişikliklerinde yüzde 22 ila 31 arasında zam görülürken, bu oran KKTCELL’de yüzde 40 ila yüzde 55 oranında yaşandı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 249 TL olan Platinum 15 paketi aylık 249 TL’den 379’ye yükselirken, GNC XL paketi ise 120 TL’den 169 TL’ye çıktı.



Telsim’de ise RED 15 paketi aylık 252 TL’den 330 TL’ye yükseldi. iStopS paketi 98 TL’den 125 TL’ye çıktı.



Yurttaşların ödediği ‘GSM mobil’ ücretlerinin yarıdan fazlası ise Maliye’nin bütçesine fon ve vergi olarak aktarılıyor.





Türkiye’de 170 TL’lik paket, Kıbrıs’ta 439 TL

GSM Mobil ücretlerinin Türkiye ile kuzey Kıbrıs arasındaki olağanüstü farkları da dikkat çekiyor.

Örneğin, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Platinum Star 23GB paketi 23 GB internet, her yöne 2500 dakika sunumu ile Türkiye'de 170 TL aylık olarak sunulurken, benzer içerik Kıbrıs’ta 439 TL’den aboneyle buluşuyor. Türkiye’de 90 TL olan genç paketi, Kıbrıs’ta 139 TL aylık olarak hizmet veriyor.



Yine TELSİM Vodafone’da Türkiye’de 109 TL aylığı olan Red 20 tarifesi, Kıbrıs’ta 415 TL’den satılıyor.



Her iki operatörde de Türkiye ile kuzey Kıbrıs tarifeleri arasında üç misli fiyat farkları dikkat çekerken, bu durum, hem fon ve vergiler, hem de maliyet farklarına bağlanıyor.





Azami ücrete göre

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşeme Kurumu, ülkede faaliyet gösteren iki mobil haberleşme sağlayıcısı Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim’in abonelerine sundukları mobil iletişim hizmetlerinin tarifelerini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çeşitli periyotlarda yayınlanan ‘azami ücretler’ içerisinde serbestçe belirlendiğini kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşeme Kurumu’ndan yapılan açıklamada; azami ücretler ile ilgili yapılan en güncel fiyat düzenlemesinin 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ve bunun halen geçerli olduğu belirtilerek, “Kullanılmakta olan en güncel fiyat düzenlemesidir” denildi.

Açıklamada; azami ücretlerin, mobil haberleşme sağlayıcılarının görüşme, mesajlaşma ve internete girme gibi her bir hizmet kalemi için tüketiciye, yansıtabileceği (tüm vergiler dâhil) tavan fiyatının belirlendiği ifade edildi.

Ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcılar, genellikle, söz konusu azami ücretleri standart tarife olarak kullanıyorlar. Başka bir deyişle, azami ücreti herhangi bir paket ya da tarife üyesi olmayan veya paket aşımı yapan abonelerine uygulanabilen tavan ücreti olarak yansıtıyorlar.

Standart tarife fiyatlarına kıyasla, abone kullanım alışkanlıklarına uygun paketler dahilinde iletişim hizmeti almanın aboneler için çok daha ekonomik bir seçenek olduğunun da altı çizildi.



İşte Yenidüzen’in BTHK’dan aldığı veriler