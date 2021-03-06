Almanya'dan LGBTİ açılımı

Almanya Federal Hükümeti, dış politika ve kalkınma işbirliğine lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks kişilerin dahil edilmesini teşvik etmek için LGBTİ İçerme Stratejisi‘ni kabul etti.

Söz konusu strateji Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile sivil toplum işbirliğinde hazırlandı.

Ne amaçlıyor?

Amacı ise LGBTİ kişilerin insan haklarını korumak ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele etmek için yerel, bölgesel, bölgeler üstü veya uluslararası düzeyde çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek olarak belirtildi.

LGBTİ İçerme Stratejisi, LGBTİ kişilerin insan haklarının dış politika ve kalkınma iş birliğinde tutarlı bir şekilde dikkate alınacağını belirtiyor. Ayrıca, sivil toplumun temel taleplerini, örneğin LGBTİ konularının insan hakları bağlamına yerleştirilmesi veya küçüklerin savunmasızlığına özel vurgu yapılması gibi konuları ele alıyor.

‘Kimseyi geride bırakmamak için’

KaosGL’nin aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden çalışmayı şöyle duyurdu:LGBTİ İçerme Stratejisi, Federal Hükümetin Irkçılığa Karşı Ulusal Eylem Planında verdiği sözü uyguluyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine – özellikle de 2030 Gündeminin temel vaadi olan “kimseyi geride bırakmamak” hedefine- ulaşmaya yönelik bir katkıdır. Uluslararası insan hakları diyaloğu kapsamında, Federal Hükümet, LGBTİ kişilerin insan haklarının güvence altına alınmasında öncü bir rol oynuyor.”