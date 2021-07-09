Almanya'dan İspanya ve Kıbrıs'a seyahat önlemi

Alman hükümetinin Hindistan kaynaklı Delta varyantının hızla yayıldığı İspanya’yı "riskli bölge", Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ise "yüksek insidans bölgesi" ilan etmeyi planladığı açıklandı.

Almanya’da kamu sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerini değerlendiren hükümetin, zorunlu olmayan seyahatlar dışında, İspanya’ya gidilmemesini tavsiye ettiği anlamına gelen bu kararı sonrasında İspanya’ya uçakla gidip, gelen kişilerin, Covid-19 aşısı olmamışlarsa ya da hastalığı son altı ay içinde geçirmemişlerse negatif test sonucu göstermeleri şart olacak.

Kıbrıs’ın güneyinden dönenlere ise 10 gün karantinaya girme zorunluluğu getirilecek. RKI, Corona riskinin bulunduğu ülkeleri "virüs varyantı bölgesi", "yüksek insidans bölgesi" ve "risk bölgesi" olarak üçe ayırıyor.

Virüs varyantlarının hızla yayıldığı bölgeler birinci gruba giriyor. Yedi günlük 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı 200’ün üzerinde olan bölgeler ikinci gruba, Türkiye gibi 50'nin üzerinde olan bölgeler ise üçüncü gruba dahil ediliyor.

Turizm sektörü temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerde, özellikle İspanya’ya yönelik kararın rezervasyonlarda olumsuz etki yapabileceği belirtilirken ülkelere yönelik alınan kararların sıklıkla değişmesinin, seyahat etmek isteyenleri zor durumda bıraktığı belirtildi.

Almanya, 28 Haziran’da Portekiz’i "virüs varyantı bölgesi" ilan ederek, Alman turistlerin ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi çağrısı yapmış, 5 Temmuz’da ise Portekiz’in "yüksek insidans bölgeleri" kategorisine alındığını duyurmuştu. Böylece aşıları tamamlanmış olanlar veya COVID-19 geçirip iyileşenler için Portekiz’den döndüklerinde karantina yükümlülüğü ortadan kalkmış oldu.

Akdeniz’de turizm konusunda en iddialı ülkelerden İspanya, Almanya dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelecek aşı olmuş turistler için kapılarını 7 Haziran'da açtı. İspanya'nın Delta’nın en çok görüldüğü İngiltere'den gelen turistlerin aşı durumunu dikkate almaksızın girişlerine izin vermesi, Almanya’da şaşkınlık yaratmıştı. İspanya’da insidans, Delta varyantınının etkisiyle son bir hafta içinde 200 sınırına dayandı.

Almanya da üçüncü doz aşı yapılmasını planlıyor

Öte yandan Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılama oranının düşük olması halinde sonbaharda Almanya’da dördüncü dalga yaşanacağı uyarısında bulundu. Şimdiden üçüncü doz aşı için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Spahn, Almanya’da yetişkinlerin yüzde 58’nin ilk aşısının yapıldığını, çifte aşı olanların oranınsa yüzde 41 olduğunu söyledi.

Çift doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu özelliği artırdığını belirten Spahn, sonbahar aylarından itibaren de üçüncü doz aşıların gündemde olduğunu dile getirdi.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından dün yapılan bir açıklamada, şimdiye kadar elde edilen verilerin ikinci doz aşılamadan 6 ila 12 ay sonra üçüncü doz aşının gerekliliğine işaret ettiği belirtildi. Üçüncü doz BioNTech aşısından sonra vücuttaki antikor miktarının 5 ila 10 kat fazla arttığını vurgulayan açıklamaya göre, bu Delta varyantı dahil tüm Corona virüsü varyantlarına karşı en yüksek koruma anlamına geliyor.

Bu arada Almanya’nın en saygın üniversitelerinden Mainz Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre, Almanya genelinde yaklaşık 3 milyon kişinin farkına varmadan Corona virüsüne yakalanmış ve hastalığı atlatmış olduğu belirtildi. Hastalığı fark etmeden atlatanların arasında özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu vurgulanan açıklamada, Corona virüsüne yakalananların yaklaşık yüzde 42’sinin hiçbir belirti göstermemiş oldukları kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü’nin 3 milyon 733 bin 519 olan vaka sayısına yaklaşık 3 milyon daha eklemek gerektiğini ifade eden araştırmada, belirtisiz şekilde salgına yakalanan erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olduğu da vurgulandı.